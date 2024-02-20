اعفاء القاضية روضة العبيدي من رئاسة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر‎

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ورد في الرائد الرسمي الصادر اليوم الثلاثاء 20 فيفري، أمر يقضي بإعفاء القاضية من الرتبة الثالثة روضة العبيدي من مهامها في رئاسة الهيئة العليا لمكافحة الاتجار بالأشخاص.



وورد في نفس العدد من الرائد الرسمي أمر يقضي بتكليف القاضي من الرتبة الثالثة محمد القمودي بمهام رئاسة الهيئة المذكورة.