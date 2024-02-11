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فظيع.. كهل يقتل زوجته بـ'ساطور '

Publié le Dimanche 11 Février 2024 - 12:56 قراءة: 0 د, 38 ث
      
جدّت جريمة قتل بشعة بمدينة بوسالم من ولاية جندوبة راحت ضحيّتها امرأة في العقد الرابع من العمر بعد أن سدّد لها زوجها و هو خمسيني أربعة ضربات بساطور على مستوى الرأس تسبّبت في وفاتها على عين المكان.

وبسبب خلاف عائلي ،تسلح القاتل بساطور وتوجّه نحو المنزل أين وجد زوجته فسدّد لها أربع ضربات بليغة على مستوى الرأس تسبّبت في وفاتها .

...

وأفاد وكيل الجمهورية للمحكمة الإبتدائية بجندوبة وناطقها الرسمي صلاح الدين الراشدي، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في الحادثة ووجّهت للزوج تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.

وبعد المعاينات والإذن بنقل الهالكة لعرضها على الطبيب الشرعي ، تم إيقاف الجاني كما أذن قاضي التحقيق بإيقاف أحد أبناء الهالكة بعد أن حاول القيام بردّة فعل بعد وفاة والدته وفق مانقله اذاعة جوهرة .

المصدر| الجوهرة أف أم



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