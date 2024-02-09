مؤسسة أورنج تونس تفتتح المخبر العاشر AgriLab للإبتكار والتصنيع الرقمي المتضامن الموجه للقطاع الفلاحي بالشراكة مع الغرفة الفتية العالمية والمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب

بلاغ صحفي - منذ سنة 2012، تحرص مؤسسة أورنج تونس للأعمال الخيرية إلى جعل التكنولوجيا الرقميّة ، الذي أصبح ضروري، فرصة متاحة للجميع حيث يمثّل إطلاق برنامج مخابر FabLabs المتضامنة سنة 2015 تأكيدا لطموح وتوجّه المؤسسة في هذا المجال بهدف دعم الشبان لتطوير مهاراتهم الرقمية وتحسين قابليتهم للتوظيف والتشغيل وإعدادهم للوظائف الرقميّة والمهن المستقبلية ودعمهم في مشاريعهم التكنولوجية المبتكرة.



وفي هذا الإطار، تمثّل هذه الفضاءات إطارا مناسبا للابتكار التشاركي والتقاسم المعرفي، وهي مجهزة بأحدث الآلات والمعدات عالية التقنية مثل آلة القطع بالليزر، آلة التقطيع الرقمية والطابعة ثلاثية الأبعاد بهدف تمكين الشبان سواء من خريجي الجامعات والمدراس العليا أو من غير الخريجين أو الباحثين عن موطن شغل، من المرور من فكرة المشروع إلى تصميمه على أرض الواقع.





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وللإشارة فإن الـ9 مخابر FabLab المتضامنة التي تمّ افتتاحها تواصل نشاطها في مختلف أنحاء الجمهورية بكلّ من حي الخضراء ولافيات بالعاصمة وبمركز أورنج للتطوير الرقمي والابتكار بضفاف البحيرة والمدرسة الإعدادية النموذجية أبو القاسم الشابي بولاية قابس والقطب التكنولوجي بصفاقس والمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة ومحضنة المؤسسات بولاية المهدية والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بولاية قفصة والـ FabLab المتنقلّ في كامل ولايات الجمهورية تحت إشراف شركائنا من الجمعيات على غرار الجمعية التونسية "الشبان والعلم" وجمعية El Space وكذلك جمعية Djagora بالتعاون مع جمعية Junior Entreprise ENISo و Cit’ESS من أجل أكثر دعم للشبان بالإعتماد على التكنولوجيا الرقمية.



ويؤكد اختيار مؤسسة أورنج تونس لإطلاق المخبر العاشر AgriLab Medjez el Bab إيمانها الراسخ بأهمية القطاع الفلاحي في ولاية باجة من خلال إنشاء فضاء للابتكار والتصنيع الرقمي المتضامن، الموجّه للفلاحة المستدامة، أو AgriLabبالمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب (ESIM) والتي ستتولى الإشراف عليها بالشراكة مع الغرفة الفتية العالمية بمجاز الباب (JCI)



ويدعم الاختيار المشترك بين الشركاء الثلاثة بشكل مباشر الاستراتيجية الوطنية للفلاحة الذكيّة، التي تهدف إلى استغلال الحلول الرقميّة والتّكنولوجيا المبتكرة ووضعها في خدمة القطاع الفلاحي، وسيكون AgriLab مفتوحا على ذمّة الطلبة والفلاحين والمواهب والكفاءات الشابة ولمختلف الشركاء منهم مؤسسات عمومية، ومنظمات دولية، اتحادات فلاحية، جمعيات ومؤسسات أكاديمية من ولاية باجة ولكن أيضا في جميع أنحاء الجمهورية، من أجل أن يكون مركزا للابتكار التشاركي والتعاوني الذي يجعل الحلول التكنولوجية متاحة للفاعلين في مجال الفلاحة المستدامة.



ويهدف هذا التوجه إلى المساهمة في تحديث وتطوير القطاع الفلاحي وتعزيز مكانته وجاذبيته لدى الشبان كما سيكون AgriLab مجاز الباب المجهز بالآلات الرقمية فضاء خاصّ بالتدريب والتصنيع الرقمي والتجارب وتصميم النماذج الأولية والاجتماعات وتقاسم الخبرات، والتي تبرز الالتزام والكفاءة والخبرة والدراية والتجربة لدى ESIM وJCI وأيضا لجميع الفاعلين والجهات المانحة الذين لديهم رؤية مشتركة للتنمية المستدامة ولديهم الرغبة والارادة في الابتكار وتطوير القطاع الفلاحي.



