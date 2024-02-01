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تعرّض تلميذة البكالوريا لعملية براكاج في خزامة.. اعترافات الجاني

Publié le Jeudi 01 Février 2024 - 15:40 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أفاد الناطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 وسام الشريف في مداخلة على اذاعة الجوهرة اف ام، اليوم بأنه على اثر تعرّض تلميذة الباكالوريا لعملية براكاج بمنطقة خزامة من ولاية سوسة ، تم
ضبط المظنون فيه والاحتفاظ به واحالته على التحقيق.

وكشف المصدر القضائي ان المظنون فيه قال في تصريحات أولية وبحث اولي انه عمد الى الاعتداء على الضحية بغاية السرقة باستعمال العنف كما انه اعتدى عليها بالعنف الشديد بعد تشبثها بأغراضها التي حاول سرقتها، مضيفا انه مبدئيا لم يتم التطرق الى شبهة محاولة اغتصاب مثلما راج والأبحاث مازالت متواصلة .
...

وأضاف أن وضعية الفتاة الصحية الحالية حالت دون مزيد تعميق الابحاث ولم يتم الاستماع اليها بعدُ من طرف قاضي التحقيق في انتظار تحسّن صحتها، مشيرا إلى انه في هذه الاثناء تم اصدار امس بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم.


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