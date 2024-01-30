رضا الشكندالي: لو خصصت 7 مليار دينار لتسديد الرواتب وليس لتحقيق نمو عبر دعم الاستثمار فيا خَيبَة المَسْعَى

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أن المعطيات المتداولة بشأن طلب الحكومة تمويلا من البنك المركزي بقيمة 7 مليار دينار لسد عجز الميزانية يجب أن يكون مشروطا وإلا فيا خَيبَة المَسْعَى.





وأضاف " يجب أن تخصص الأموال لتمويل المشاريع والاستثمار وكذلك أن تكون محددةووفق الحاجة التي يتطلبه المسار الاقتصادي".



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وتابع " يجب كذلك أن يكون للحكومة رأي في حال تم الترفيع في سعر الفائدة".

وتابع " لو خصصت الاموال للاستهلاك وتسديد الرواتب ستكون مصيبة وسنشهد تضخما غير مسبوق".

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وكان 3 نواب من البرلمان التونسي قالوا لرويترز يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.









وتابع " يجب كذلك أن يكون للحكومة رأي في حال تم الترفيع في سعر الفائدة".وتابع " لو خصصت الاموال للاستهلاك وتسديد الرواتب ستكون مصيبة وسنشهد تضخما غير مسبوق".وكان 3 نواب من البرلمان التونسي قالوا لرويترز يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.