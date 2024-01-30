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رضا الشكندالي: لو خصصت 7 مليار دينار لتسديد الرواتب وليس لتحقيق نمو عبر دعم الاستثمار فيا خَيبَة المَسْعَى

Publié le Mardi 30 Janvier 2024 - 21:38 قراءة: 0 د, 51 ث
      
قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أن المعطيات المتداولة بشأن طلب الحكومة تمويلا من البنك المركزي بقيمة 7 مليار دينار لسد عجز الميزانية يجب أن يكون مشروطا وإلا فيا خَيبَة المَسْعَى.


وأضاف " يجب أن تخصص الأموال لتمويل المشاريع والاستثمار وكذلك أن تكون محددةووفق الحاجة التي يتطلبه المسار الاقتصادي".
...

وتابع " يجب كذلك أن يكون للحكومة رأي في حال تم الترفيع في سعر الفائدة".
وتابع " لو خصصت الاموال للاستهلاك وتسديد الرواتب ستكون مصيبة وسنشهد تضخما غير مسبوق".
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وكان 3 نواب من البرلمان التونسي قالوا لرويترز يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستطلب تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار لسد عجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة.






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