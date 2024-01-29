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النظر في مشروع قانون الترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة خزينة الدولة

Publié le Lundi 29 Janvier 2024 - 21:51 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اشرف ابرهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، صباح يوم الإثنين 29 جانفي 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب خلال هذا الاجتماع في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية(عدد 2024/07)، الذي طلب فيه استعجال النظر ، وقرر بالاجماع احالته الى لجنة المالية والميزانية.


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