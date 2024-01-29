ابن مدير الأمن الرئاسي سابقا امام القطب المالي

مثل اليوم الإثنين 29جانفي 2024 في حالة سراح ابن مدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، وذلك لمحاكمته في قضية تعلقت باتهامه بارتكاب شبهات فساد مالي ،وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك طلباته المدنية ،وبينت النيابة العمومية ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية الأخيرة ،فقررت هيئة الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة أفريل المقبل.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار