كرة اليد - الدورة الترشيحية لاولمبياد باريس 2024 : المنتخب التونسي ضمن مجموعة النرويج والمجر والبرتغال

يخوض المنتخب التونسي لكرة اليد الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية "باريس 2024" المقررة بين 14 و17 مارس القادم ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات النرويج والمجر والبرتغال.



وتضم المجموعة الاولى منتخبات اسبانيا وسلوفينيا والبحرين والبرازيل بينما تتالف المجموعة الثانية من منتخبات المانيا وكرواتيا والجزائر والنمسا.



وتضم المجموعة الاولى منتخبات اسبانيا وسلوفينيا والبحرين والبرازيل بينما تتالف المجموعة الثانية من منتخبات المانيا وكرواتيا والجزائر والنمسا.

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ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل دورة ترشيحية الى الاولمبياد علما وانه سيتم مكان اقامة المنافسات لاحقا.



وكان المنتخب التونسي تحصل على المركز الثالث في كاس الامم الافريقية الاخيرة التي اقيمت من 17 الى 27 جانفي الجاري بالقاهرة خلف المنتخب المصري البطل والمنتخب الجزائري الوصيف.

وخسر ابناء المدرب الفرنسي باتريك كازال في نصف نهائي المسابقة القارية امام المنتخب المصري 25-30 قبل ان يتغلبوا في المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث على منتخب الراس الاخضر 35-28.