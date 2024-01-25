رضا الشكندالي: " التعامل مع صندوق النقد الدولي واستقلالية البنك المركزي من بين أبرز الملفات أمام الوزراء الجدد"‎

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي في حوار على قناة التاسعة ان الأعضاء الجدد في الحكومة مطالبون بتسوية ملفين هما طريقة التعامل مع صندوق النقد الدولي وكذلك استقلالية البنك المركزي.

وأضاف " يجب على الأعضاء الجدد إتقان التعامل مع صندوق النقد الدولي وتوحيد المواقف أمام الملفات الاقتصادية الحارقة".

وتابع " الحكومة يجب أن تكون واقعية بشكل كبير وتعمل على تحقيق نقلة نوعية في المجال الاقتصادي".





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وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عين يوم الأربعاء، ثلاثة وزراء وثلاثة كتاب دولة جددا في الحكومة الحالية، إذ شملت التعيينات حقائب تتعلق بمجالات الاقتصاد والصناعة والطاقة والتشغيل.



والأعضاء الذين شملهم التعيين هم فريال الورغي حرم السبعي وزيرة للاقتصاد والتخطيط، وفاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة، ولطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.



كما شمل التعيين سمير عبد الحفيظ في خطة كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووائل شوشان في خطة كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي، ورياض شَوِد في خطة كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عين يوم الأربعاء، ثلاثة وزراء وثلاثة كتاب دولة جددا في الحكومة الحالية، إذ شملت التعيينات حقائب تتعلق بمجالات الاقتصاد والصناعة والطاقة والتشغيل.والأعضاء الذين شملهم التعيين هم فريال الورغي حرم السبعي وزيرة للاقتصاد والتخطيط، وفاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة، ولطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.كما شمل التعيين سمير عبد الحفيظ في خطة كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووائل شوشان في خطة كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي، ورياض شَوِد في خطة كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.