الزهروني... 20 سنة سجنا لمغتصبي فتاة خلال مباراة الدربي

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ب20 سنة سجنا في حق شابين حوّلا وجهة فتاة واغتصباها تحت التهديد بالعنف الشديد.



وتفيد تفاصيل القضية ان المتهمان شاهدا المتضررة تسير بمفردها بعد خلو الشارع من المارة بسبب مشاهدة مباراة الدربي ثم توجها نحوها وهدداها بموس وحولا وجهتها لمكان مهجور بجهة الزهروني وقاما باغتصابها.





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وقد انكر المتهمان ما نسب اليهما فواجههما القاضي بتقرير الطب الشرعي الذي اثبت تعرضها للاغتصاب من طرفهما

