توزيع القسط الثاني من مشاريع التمكين الاقتصاديّ للنساء العاملات في المجال الفلاحي لفائدة 11 امرأة وفتاة بمعتمديتي سيدي بوزيد الشرقية والرقاب

في إطار تنفيذ برنامج الوزارة للتمكين الاقتصاديّ للنساء العاملات في المجال الفلاحي"، تولت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2024، توزيع القسط الثاني من المشاريع لفائدة 11 امرأة وفتاة بمعتمديتي سيدي بوزيد الشرقية والرقاب.



وجرى موكب التسليم بحضور كل من معتمد سيدي بوزيد الشرقية ومعتمد الرقاب بالنيابة وأعضاء اللجنة الجهوية لمتابعة تنفيذ البرنامج وممثلي الاتحاد الجهوي للفلاحين وممثل الشركة التعاونية للأرض الخصبة الذين أشرفوا على إجراء دورات تكوينية تطبيقية لفائدة العاملات بالقطاع الفلاحي الموسمي المنتفعات بالبرنامج.





...



وتمّ بالمناسبة توزيع تجهيزات ومعدات ومواد بكلفة جمليّة بلغت 138.5 ألف دينار تشمل توفير مواد فلاحيّة لفائدة المنتفعات بالقسط الثاني من المشاريع بقيمة 9.5 ألف دينار.



وتتمثّل المشاريع الفلاحيّة المسلّمة أساسا في صناعة الأعلاف المركّبة وتربية الدجاج وتحويل المنتجات الفلاحيّة بالإضافة إلى طاحونة لرحي التوابل والمنتجات الفلاحيّة.



وتتراوح أعمار النساء المنتفعات بين 26 و47 سنة وتختلف مستوياتهن التعليميّة بين ابتدائي وثانوي وجامعي.



وكان القسط الأوّل من البرنامج قد شمل 27 عاملة فلاحيّة بولاية سيدي بوزيد ليبلغ العدد الجملي للمنتفعات بالبرنامج 38 عاملة. وسيتمّ خلال الأسبوع القادم تسليم 5 مشاريع جديدة لفائدة عاملات فلاحيّات موسميّات بالجهة لمساعدتهنّ على إنشاء بيوت مكيّفة.



ويذكر أنّ آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ، كانت قد تولت في 13 أكتوبر الماضي بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفى تسليم إشعارات الموافقة لإحداث 75 مشروعا لفائدة عاملات فلاحيات موسميّات بولايتي سيدي بوزيد والقيروان في تجربة نموذجية لهذا المشروع الوطني الجديد.



وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الذي تم الإعلان عنه يوم 9 أوت 2023 والخاص بالعاملات في القطاع الفلاحي إنّما يشمل في تجربته النموذجيّة العاملات