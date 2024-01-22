خاص| هكذا ساهم مدير عام لشركتين مصادرتين تساهم الدولة في رأس مالها في اضعافهما ونهب اموالهما بمشاركة اجنبي ...

باب نات - احالت مؤخرا دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،على انظار الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي ملف قضية تعلقت بسوء تصرف في املاك مصادرة شملت الابحاث فيها مدير عام لشركتين مصادرتين واجنبي وجهت لهما تهم تعلقت اختلاس مدير شركة تساهم الدولة في رأس مالها والتصرف بدون وجه حق في اموال عمومية كانت تحت يده بمقتضى الوظيف والمشاركة في ذلك طبق فصول الإحالة .



وتفيد تفاصيل القضية ان الابحاث والاستقراءات المجراة فيها كشفت تعمد المتهم المدعو " م م" الذي كان يشغل خطة مدير عام شركة GTNوشركة jet" Multimédia ",اللتان تمت مصادرة جميع الاسهم الراجحة لصهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي لفاىدة الدولة التونسية ،الاضرار بهما كثيرا لحساب شركته الخاصة والمختصة في نفس نشاط شركة GTN" المصادرة ،فضلا عن التواطئ مع المتهم الثاني وهو رجل أعمال اجنبي الى أضعاف شركة " jet Multimédia" حتى يغنم فرصة شرائها بسعر منخفض والاستحواذ على كافة اموالها .





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وكشفت الابحاث في ملف القضية أيضا ان المتهم المدعو "م م" وخلال الفترة الممتدة بين 2012 و2017 عمد الى الاضرار بشركة GTN" الراجع جزء من رأس مالها للدولة التونسية بموجب المصادرة لفاىدة نفسه عن طريق شركته الخاصة مما يؤكد في حقه ووفق قرارا دائرة الاتهام جريمة اختلاس مدير شركة تساهم الدولة في رأس مالها والتصرف بدون وجه حق في اموال عمومية كانت تحت يده بمقتضى الوظيف.



وتبين أيضا ان المتهم "م م"بعد استقالته من خطة مدير عام شركة GTN تقدم بعرض باسم شركته بخصوص مشروع تهيئة وتمرير شبكات الياف بصرية بمدينة قفصة باسعار أقل من الثمن المقدم من قبل شركة GTN"وذلك بعد اطلاعه على العرض المقدم من قبل الأخيرة بحكم ادارته لها.



هذا واعترف المتهم الثاني وهو رجل أعمال اجنبي خلال التحقيقات معه مشاركة مدير عام الشركتين المصادرتين واللتين تساهم الدولة في رأس مالها جريمة اختلاس مدير عام شركة تساهم الدولة في رأس مالها والتصرف بدون وجه حق في اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف ،كما اثبتت التحقيقات ان رجل الأعمال الاجنبي والذي كان بصفته عضو مجلس إدارة بشركة GTN استعمال عن سوء نية مكاسب واموال الشركة في غايات مخالفة لمصالحها لقضاء مآرب شخصية طبق الفصل 223 من المجلة الجزائية ....



طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة



هذا وتقدّم ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي في حق الدولة التونسية بطلباته وطالب بتسليط العقاب الزاجر و الرادع في حق المتهمين وتغريمهما بالتضامن فيما بينهما 2.000.000.000 كضرر معنوي ،و1.000.000.000 كضرر معنوي معتبرا ان ماقاما به اضرا بالدولة التونسية ماديا ومعنويا .

