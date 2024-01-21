التعادل يحسم مباراة زامبيا ضد تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية

كأس أمم إفريقيا 2024 (الجولة 2 - المجموعة 6) .. زامبيا - تنزانيا 1- تعادل المنتخب الزامبي مع نظيره التنزاني (1-1)، في اللقاء الذي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب لوران بوكو بسان بيدرو، في اطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.



وسجل هدف المنتخب التنزاني سيمون مسوفا (د 11)، فيما وقع هدف زامبيا باتسون داكا (د 88)

وعقب هذه الجولة، يتصدر المنتخب المغربي المجموعة السادسة بـ 4 نقاط، متبوعا بمنتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني بنقطتين، مناصفة مع زامبيا، ثم منتخب تنزانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.



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