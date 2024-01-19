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مجدي الكرباعي: ترحيل جثامين 3 مهاجرين تونسيين بعد وفاتهم في مكان مهجور بمدينة بادوفا الايطالية ‎

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 07:45 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أفاد الخميس 18 جانفي، النائب السابق والناشط بالمجتمع المدني في ايطاليا مجدي الكرباعي بأنه تم ترحيل جثامين 3 مهاجرين تونسيين بعد وفاتهم اختناقا باحادي اكسيد الكربون يوم 5 جانفي بايطاليا.

يذكر انه تم العثور على جثث 3 تونسيين بمكان مهجور في مدينة بادوفا الايطالية وحسب التقارير الأمنية فان سبب الوفاة هو الاختناق باحادي اكسيد الكربون وذلك بعد اشعالهم الحطب للتدفئة.


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