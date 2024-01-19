مجدي الكرباعي: ترحيل جثامين 3 مهاجرين تونسيين بعد وفاتهم في مكان مهجور بمدينة بادوفا الايطالية ‎

أفاد الخميس 18 جانفي، النائب السابق والناشط بالمجتمع المدني في ايطاليا مجدي الكرباعي بأنه تم ترحيل جثامين 3 مهاجرين تونسيين بعد وفاتهم اختناقا باحادي اكسيد الكربون يوم 5 جانفي بايطاليا.



يذكر انه تم العثور على جثث 3 تونسيين بمكان مهجور في مدينة بادوفا الايطالية وحسب التقارير الأمنية فان سبب الوفاة هو الاختناق باحادي اكسيد الكربون وذلك بعد اشعالهم الحطب للتدفئة.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار