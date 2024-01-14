رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى الوسلاتية

توقف موكب رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الأحد بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان اين تحادث مع بعض المواطنين بأحد المقاههي، ثم غادر بإتجاه معتمدية العلا، وفق ما نقلته اذاعة صبرة أف أم.