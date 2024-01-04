سرحان الناصري: سيدي الرئيس إذا قاعدين يوصلولك أنو الشعب فرحان راهم يغلطو فيك

توجه الخميس 4 جانفي رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري عبر إذاعة ifm برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد قاان راهم يغلطو فيك".

وجاءت رسالة الناصري تعقيبا على ما يروج بأن الشعب التونسي فرح بزج رجال الأعمال والأغنياء في السجون وأن تونس دولة يطيب فيها العيش.

وأضاف الناصري " الشعب التونسي منهك بغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية ".

وتابع الناصري " ما نحبوش الرئيس يخرج نهار أخر يقول غلطوني".



هناك رغبة من المستثمرين الأجانب للاستثمار في تونس ولكن..

واستدرك الناصري أنه لابد من تعيين مسؤوليين أكفاء لتنفيذ المشاريع والخطط التنموية.وأكد سرحان الناصري، أن هناك رغبة من المستثمرين الأجانب للاستثمار في تونس ولكن يريدون أن يقوموا بمقابلة رئيس الدولة قيس سعيد.وأوضح أن الشغورات الموجودة في عدة وزارات مثل وزارة الصناعة، والاقتصاد ووزارة التشغيل، مسؤول عنه رئيس الدولة وهو ما جعل المستثمرين الأجانب لم يتمكنوا من الإستثمار في تونس بسبب التعطيلات الإدارية، وفق تعبيره.وأبرز الناصري، أن الحكومة منذ 25 جويلية قامت بدورها الاستثنائي ولكن الآن لا بد من أن تمر إلى مرحلة تفعيل القوانين وتغييرها.