في قضية رشوة :وزير البيئة السابق شكري بلحسن والمهرب محمد صالح اللطيفي أمام الدائرة الجنائية

أحضرت صباح اليوم الخميس الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، كل من وزير البيئة السابق شكري بلحسن، والمهرب الذي شغل خطة نائب بالبرلمان محمد صالح اللطيفي ومتهم ثالث، ومتهمة رابعة وتتعلق القضية بتبييض الأموال وبتسلم رشوة قيمتها 100 الف دينار.



وبالمناداة على المكلف العام بنزاعات الدولة حضر الجلسة وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة فيفري المقبل لاكتمال النصاب القانوني للهيئة اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى.



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