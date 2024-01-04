Babnet

في قضية رشوة :وزير البيئة السابق شكري بلحسن والمهرب محمد صالح اللطيفي أمام الدائرة الجنائية

Publié le Jeudi 04 Janvier 2024 - 11:15 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أحضرت صباح اليوم الخميس الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، كل من وزير البيئة السابق شكري بلحسن، والمهرب الذي شغل خطة نائب بالبرلمان محمد صالح اللطيفي ومتهم ثالث، ومتهمة رابعة وتتعلق القضية بتبييض الأموال وبتسلم رشوة قيمتها 100 الف دينار.

وبالمناداة على المكلف العام بنزاعات الدولة حضر الجلسة وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة فيفري المقبل لاكتمال النصاب القانوني للهيئة اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279796


babnet

All news...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 12:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 12:52 Tunis
All Radio in One    
*.*.*