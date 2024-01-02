العربي سناقرية " كلما أستمع لها أتذكر كلام سيدنا ناقصات عقل ودين"‎

سخر المحلل الرياضي العربي سناقرية في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام من توقعات الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف.

وقال " كلما أستمع لها أتذكر كلام سيدنا ناقصات عقل ودين" متابعا " كلما أستمع لها أشعر وأن العالم سينتهي.

وتابع " لا يمكن تصديقها وهي لم تترك لا سوريا ولا اسبانيا ولا تونس".





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وكانت الفلكية ليلى عبد اللطيف قالت خلال حضورها بقناة "الجديد": "أرى الاحداث والأزمات المؤسفة تتفاقم في تونس خلال سنة 2024، هذه السنة ستكون قاسية على الوضع السياسي والاقتصادي في تونس".



وأضافت: "ستشهد تونس خلال سنة 2024، إحتجاجات عارمة.. .



كما تحدّثت ليلى عبد اللطيف عن كارثة طبيعية تقترب من تونس.



وكانت الفلكية ليلى عبد اللطيف قالت خلال حضورها بقناة "الجديد": "أرى الاحداث والأزمات المؤسفة تتفاقم في تونس خلال سنة 2024، هذه السنة ستكون قاسية على الوضع السياسي والاقتصادي في تونس".وأضافت: "ستشهد تونس خلال سنة 2024، إحتجاجات عارمة.. .كما تحدّثت ليلى عبد اللطيف عن كارثة طبيعية تقترب من تونس.