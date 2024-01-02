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العربي سناقرية " كلما أستمع لها أتذكر كلام سيدنا ناقصات عقل ودين"‎

Publié le Mardi 02 Janvier 2024 - 20:35 قراءة: 0 د, 35 ث
      
سخر المحلل الرياضي العربي سناقرية في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام من توقعات الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف.
وقال " كلما أستمع لها أتذكر كلام سيدنا ناقصات عقل ودين" متابعا " كلما أستمع لها أشعر وأن العالم سينتهي.
وتابع " لا يمكن تصديقها وهي لم تترك لا سوريا ولا اسبانيا ولا تونس".

...

وكانت الفلكية ليلى عبد اللطيف قالت خلال حضورها بقناة "الجديد": "أرى الاحداث والأزمات المؤسفة تتفاقم في تونس خلال سنة 2024، هذه السنة ستكون قاسية على الوضع السياسي والاقتصادي في تونس".

وأضافت: "ستشهد تونس خلال سنة 2024، إحتجاجات عارمة.. .

كما تحدّثت ليلى عبد اللطيف عن كارثة طبيعية تقترب من تونس.



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