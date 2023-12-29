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السجن لرجل الأعمال ماهر شعبان

Publié le Vendredi 29 Decembre 2023 - 15:32 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، بالحكم بعامين سجنا في حق رجل الأعمال ماهر شعبان المتهم بعدم اعادة محاصيل صادرات من الخارج.

وللتذكير فأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر مؤخرا بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال ماهر شعبان والذي ينشط في مجال البعث العقاري.


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