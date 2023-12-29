ماذا قالت العرافة العمياء عن توقعات 2024؟..أمل طبي جديد لمرضى السرطان والتقليح الصناعي

عاود اسم العرافة العمياء بابا فانجا لتصدراهتمام الكثير وذلك للتعرف على توقعاتها للعام المقبل 2024، في هذا الوقت من كل عام يتم الحديث عن توقعاتها لما سيحدث والتي تركتها قبل رحيلها.





من هي العرافة العمياء؟



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ولدت العرافة بابا فانجا في بلغاريا عام 1911 وتوفيت عام 1996، عن عمر ناهز 85 عامًا. وتأتي شهرة العرافة من إطلاقها 7000 نبوءة خلال ربع قرن تحققت بالفعل وكان بعضها مأساويا للغاية، ويعتقد الكثيرون من أنصارها أن نبوءاتها لا تزال تتحقق حتى اليوم.



نبواءت العرافة العمياء السابقة



من أشهر نبواءات العرافة العمياء، موت الأميرة ديانا وصورت مشهد مقتلها وخطيبها عام 1997 بالعبارة التالية: «هذا العرس سيقتل الفتاة. نحن سنموت معًا.. هي ستسمع عن موتي، لكننا سنموت معًا».



توقعات العرافة العمياء 2024

حذرت من تزايد الهجمات الإرهابية في أوروبا، كما توقعت أن تقوم إحدى الدول بإجراء تجارب أو هجمات للأسلحة البيولوجية في عام 2024.



قالت العرافة العمياء إن عام 2024 من المتوقع أن يشهد أزمة اقتصادية أخرى من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد العالمي، مع ارتفاع مستويات الديون وتصاعد التوترات باعتبارها عوامل رئيسية، ولقد تنبأت بأنه سيكون هناك المزيد من الظواهر الجوية المرعبة والكوارث الطبيعية.





وقالت في توقعاتها لعام 2024 سيكون هناك ارتفاعًا في الهجمات الإلكترونية وقد يكون هناك أيضًا تهديدًا للأمن القومي العالمي حيث سيستهدف المتسللون المتقدمون البنية التحتية الحيوية مثل شبكات الطاقة ومحطات معالجة المياه في عدد من الدول حول العالم، كما توقعت أنه سيكون هناك اختراق كبير في الحوسبة الحكومية.



قالت العرافة فانجا إن عام 2024 سيشهد علاجات جديدة متاحة للأمراض المستعصية، بما في ذلك مرض الزهايمر والسرطان، وأشارت إلى أن هناك تقدم طبي في عالم التلقيح الاصطناعي والولادة .