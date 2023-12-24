لبنى السديري: تم استدعائي للتحقيق بثكنة العوينة بسبب شكاية رفعها صابر الرباعي

قالت الممثلة لبنى السديري في حوار ببرنامج فكرة سامي الفهري على قناة الحوار التونسي أن الفنان صابر الرباعي رفع شكوى ضدها.وأضافت " ذهبت لثكنة العوينة للتحقيق بسبب تدوينة في صفحة تحمل اسمي, نشرت شائعة على صابر الرباعي".وتابعت "صحيح أني أدمينة في الصفحة لكني لم أنشر شيئا عن صابر الرباعي وهذا ما اثبتته الشرطة الفنية"... فيديو