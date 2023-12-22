Ooredoo تونس تحصل على جائزة "خدمة الحرفاء 2024" للسنة الخامسة على التوالي

بلاغ صحفي - توجت Ooredoo تونس للمرة الخامسة على التوالي بالجائزة المرموقة "خدمة الحرفاء لعام 2024"، مؤكدة بهذا التتويج التفاني الراسخ في سبيل تحقيق رضا الحرفاء وجعلهم في صدارة أولوياتها. هذا الإنجاز يعكس التزام Ooredoo المستمر بتقديم التميز في خدماتها على كل المستويات.



تتويج جديد يؤكد مكانة Ooredoo كشركة رائدة في تقديم خدمات استثنائية لحرفائها، بفضل استراتيجية تركز على الحريف وتجعل رضاه في طليعة أولوياتها.





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في هذا الإطار صرّح منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس: "حصولنا على جائزة "خدمة للحرفاء 2024" للسنة الخامسة على التوالي يعتبر دليلاً على تفاني فريقنا والتزامنا الدائم تجاه حرفائنا ويحفزنا اليوم للمضي على نهج الابتكار المستمر وتجاوز الاهداف المرسومة."



تحقيق رضا حرفائها، باستخدام أحدث التقنيات لرفع جودة الخدمات المسداة، كانت منذ بداية المشوار ولازالت الى اليوم في قلب استراتيجيات عمل Ooredoo، اختيار صائب أعطى أكله اليوم بأحسن طريقة.



وتعتبر هذه الجائزة تأكيداً لمضي Ooredoo تونس نحو التميز، رمزاً لتفانيها في بناء علاقات قوية مع حرفائها لتقديم خدمات استثنائية في مجال الاتصالات.



وتبقى Ooredoo تونس عازمة في مهمتها على تقديم خدمات لا مثيل لها، معتمدة على الابتكار في سعيها نحو تحقيق إنجازات أكبر في السنوات القادمة.