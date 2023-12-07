أحمد بن حسانة يوضح طريقة عمل الخلية الجبائية الجديدة التي ستتكفل برصد مكاسب المؤثرين وصناع المحتوى

كشف الخميس 7 ديسمبر، المحامي الأستاذ أحمد بن حسانة الطريقة التي ستعتمدها الخلية الجديدة بوزارة المالية التي ستتكفل برصد مكاسب وأملاك المؤثرين وصناع المحتوى.واوضح بن حسانة ان هذه الخلية ستتقصى في أملاك ومكاسب المؤثرين وصناع المحتوى على سبيل المثال من خلال تتبع عمليات الشراء سواء تعلق الامر بمنزل جديد او سيارة جديدة او غيرها التي تعد مؤشرا على حجم المداخيل قبل ان يتم اخضاع اصحابها للمحاسبة الجبائية.يذكر ان وزيرة المالية أعلنت الاربعاء 6 ديسمبر، عن بعث خلية مهمتها التقصي في عديد الوضعيات على غرار وضعية المؤثرين وصانعي المحتوى.