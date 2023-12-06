محمود بن مبروك : اتحاد الشغل حاد عن دوره التاريخي ويُدار بأيادي أجنبية وماشي للذوبان ‎

قال الاربعاء 6 ديسمبر، الناطق الرسمي باسم حزب حراك 25 جويلية محمود بن مبروك ان اتحاد الشغل حاد عن دوره التاريخي و "ماشي للذوبان" حسب تعبيره.



وقال ان الاتحاد تخلى عن مبادئه التي بني عليها ولم يعد يدافع عن الشغالين واصبح يمارس السياسة ويدار بأيادي أجنبية ويتدخل في الشأن السياسي بتعليمات أجنبية حسب تصريحه.





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وقال محمود بن مبروك ان هذه الاسباب دفعت الي احياء الاتحاد النقابي للعمال التونسيين وهي نقابة مرخص لها منذ 2015 عادت للنشاط وبدا في تكوين نقابات في عدد من البنوك والادارات وغيرها وهي تعمل بالتوازي مع الحزب لكن ذلك لا يعني وجود تداخل بين العمل الحزبي والعمل النقابي وفق تصريحه.



وقال محمود بن مبروك ان هذه الاسباب دفعت الي احياء الاتحاد النقابي للعمال التونسيين وهي نقابة مرخص لها منذ 2015 عادت للنشاط وبدا في تكوين نقابات في عدد من البنوك والادارات وغيرها وهي تعمل بالتوازي مع الحزب لكن ذلك لا يعني وجود تداخل بين العمل الحزبي والعمل النقابي وفق تصريحه.