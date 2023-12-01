المرناقية: القبض على مروّج مخدرات محل 11 منشور تفتيش وحكم بالنفاذ العاجل

تمكن أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة واعوان فرقة الطريق العمومي بمنوبة واعوان مركز الأمن الوطني بمنوبة من الإطاحة بنفر مصنف خطير محل 11 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "ترويج المخدرات، القذف العلني، العنف الشديد" ومحكوم بـ 6 سنوات سجن مع النفاذ العاجل ومن ذوي السوابق العدلية في المجال، بحوزته 5 قطع من مخدر القنب الهندي،و ميزان الكتروني،و شفرات حادة وسكين تحتوي على ترسبات مخدر الزطلة و14 قرص مخدر.



وتم الاحتفاظ به طبقا لتعليمات النيابة العمومية من أجل "ترويج المخدرات" والأبحاث متواصلة.

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