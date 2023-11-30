القصرين: القبض على عناصر اجرامية خطيرة و عناصر المشبوهة بترويج المخدرات وتبيض الاموال و السرقة .

تم خلال حملة أمنية بمنطقة الحرس الوطني بالقصرين:
_إلقاء القبض على عدد 14 مفتش عنهم من العناصر الاجرامية الخطيرة المفتش عنها و العناصر المشبوهة بترويج المخدرات وتبيض الاموال و السرقة .
_ حجز مبلغ مالي حوالي 37 الف دينار من العملة التونسية والف اورو و آلة حاسبة للاموال ومجموعة من الهواتف و الآلات الالكترونية و الاغراض الاخرى و الاحتفاظ بالمعني من اجل تبييض الاموال و تعاطي الرهان الرياضي .
_ حجز كمية من المخدرات ( مخدر القنب الهندي ، الكوكايين ، اقراص مخدرة ، ميزان الكتروني ، دراجة نارية ومبلغ مالي متأتي من عائدات الترويج
_إلقاء القبض على عدد 14 مفتش عنهم من العناصر الاجرامية الخطيرة المفتش عنها و العناصر المشبوهة بترويج المخدرات وتبيض الاموال و السرقة .
_ حجز مبلغ مالي حوالي 37 الف دينار من العملة التونسية والف اورو و آلة حاسبة للاموال ومجموعة من الهواتف و الآلات الالكترونية و الاغراض الاخرى و الاحتفاظ بالمعني من اجل تبييض الاموال و تعاطي الرهان الرياضي .
_ حجز كمية من المخدرات ( مخدر القنب الهندي ، الكوكايين ، اقراص مخدرة ، ميزان الكتروني ، دراجة نارية ومبلغ مالي متأتي من عائدات الترويج
_ الإحتفاظ بعنصر مفتش عنه في سرقة عدد 14 كيس امونيتر و ذلك إثر تحديد مكان تواجده و مداهمته و إلقاء القبض عليه.
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