فار منذ3 سنوات... القبض على نفر خطير جدا مورط في قضايا محاولة قتل نفس بشرية عمدا وسرقات

تمكنت امس الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العداية بزغوان من الإطاحة بعنصر اجرامي مصنف خطير، محل 4 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "محاولة قتل نفس بشرية عمدا، السرقة باستعمال الخلع، استهلاك مادة مخدرة..." وصادر في شأنه مضمون حكم يقضي بسجنه 4 سنوات مع النفاذ العاجل، وكشفت الابحاث انه محال بحالة فرار منذ سنة 2020.



بمراجعة النيابة العمومية بزغوان أذنت بالاحتفاظ به.



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