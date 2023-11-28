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فار منذ3 سنوات... القبض على نفر خطير جدا مورط في قضايا محاولة قتل نفس بشرية عمدا وسرقات

Publié le Mardi 28 Novembre 2023 - 11:46 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تمكنت امس الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العداية بزغوان من الإطاحة بعنصر اجرامي مصنف خطير، محل 4 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "محاولة قتل نفس بشرية عمدا، السرقة باستعمال الخلع، استهلاك مادة مخدرة..." وصادر في شأنه مضمون حكم يقضي بسجنه 4 سنوات مع النفاذ العاجل، وكشفت الابحاث انه محال بحالة فرار منذ سنة 2020.

بمراجعة النيابة العمومية بزغوان أذنت بالاحتفاظ به.


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