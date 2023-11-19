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زهير حمدي: حكام الخليج الحاليين من جيل "مُتَصَهْيِن"

Publié le Dimanche 19 Novembre 2023 - 20:11 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أكد الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي أن موقف حكام الخليج المتخاذل من القضية الفلسطينية ليس بسبب الخوف أو الجبن والعجز مشيرا إلى أن الجيل الحالي من حكام الخليج هو جيل مُتَصَهْيِن وتربى في أحضان الصهيونية والاستخبارات العالمية وفق قوله
وأضاف حمدي في تصريح لبرنامج L’Interview اليوم الأحد أن موقف الأنظمة العربية يعود إلى إعتقادها أن استمرار المقاومة هو تهديد لها في حين أن استمرار الكيان الصهيوني هو استمرار لها وأن مستقبلها مرتبط بتصفية المقاومة مع ضرورة غلق ملف الشعب الفلسطيني وشطبه نهائيا .


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