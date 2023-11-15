الأساتذة النواب يقررون تنظيم يوم غضب ويهددون بمقاطعة الدروس والامتحانات بداية من يوم الاثنين المقبل‎

أعلن الاربعاء 15 نوفمبر، المنسق العام للأساتذة النواب مالك العياري عن دخول الأساتذة في جملة من التحركات الاحتجاجية بدأت بحمل الشارة الحمراء منذ بداية الأسبوع وتنظيم يوم غضب يوم الخميس 16 نوفمبر من خلال وقفات احتجاجية للأساتذة أمام المندوبيات الجهوية.



وأوضح ان هذه التحركات تأتي في ظل مماطلة وزارة التربية وعدم تنفيذها للاتفاقيات المبرمة والقطع مع التشغيل الهش وتوفير أجور الأساتذة.





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وأشار العياري الي انه وبداية الاسبوع القادم سيتم الدخول في اضراب مفتوح ومقاطعة الدروس ومقاطعة الامتحانات في حال تواصل الوضع على ما هو عليه وعدم استجابة الوزارة لمطالب الاساتذة النواب

وأشار العياري الي انه وبداية الاسبوع القادم سيتم الدخول في اضراب مفتوح ومقاطعة الدروس ومقاطعة الامتحانات في حال تواصل الوضع على ما هو عليه وعدم استجابة الوزارة لمطالب الاساتذة النواب