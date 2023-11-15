Babnet

الأساتذة النواب يقررون تنظيم يوم غضب ويهددون بمقاطعة الدروس والامتحانات بداية من يوم الاثنين المقبل‎

Publié le Mercredi 15 Novembre 2023 - 22:54 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن الاربعاء 15 نوفمبر، المنسق العام للأساتذة النواب مالك العياري عن دخول الأساتذة في جملة من التحركات الاحتجاجية بدأت بحمل الشارة الحمراء منذ بداية الأسبوع وتنظيم يوم غضب يوم الخميس 16 نوفمبر من خلال وقفات احتجاجية للأساتذة أمام المندوبيات الجهوية.

وأوضح ان هذه التحركات تأتي في ظل مماطلة وزارة التربية وعدم تنفيذها للاتفاقيات المبرمة والقطع مع التشغيل الهش وتوفير أجور الأساتذة.

...

وأشار العياري الي انه وبداية الاسبوع القادم سيتم الدخول في اضراب مفتوح ومقاطعة الدروس ومقاطعة الامتحانات في حال تواصل الوضع على ما هو عليه وعدم استجابة الوزارة لمطالب الاساتذة النواب


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 277084


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*