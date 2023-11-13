محل 13 منشور تفتيش: القبض على مروع مستعملي الطريق والمارة بالسلب والنطر في الزهروني

تمكن أول أمس أعوان مصلحة المتابعة الميدانية بإدارة شرطة النجدة ،من إلقاء القبض على مروع مستعملي الطريق والمارة بجهة حي الزهور الرابع، ومفترق الزهروني تحديدا على مستوى سوق الخردة بعمليات السرقة بالنطر وافتكاك متاع الغير باستعمال العنف بعد متابعة دقيقة للمظنون فيه وهو بصدد ترصد السيارات في المفترق المذكور.



بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 13 منشور تفتيش من أجل "عمليات السلب والنطر" ومحل تتبعات عدلية ،وقد تم تقديمه لمركز الأمن الوطني بالزهروني لاستكمال الاجراءات القانونية في شأنه باذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2.



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