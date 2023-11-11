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بطاقات ايداع بالسجن في حق مدير معهد وقيم عام وتلميذ اتهموا باغتصاب تلميذة !!

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 10:17 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف يسري الهوامي في تصريح لباب نات اليوم السبت11 نوفمبر 2023 ان قاضي التحقيق اصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق مدير لأحد المعاهد بمدينة القصور من ولاية الكاف من اجل تهمة اغتصاب انثى سنها دون 18 سنة كاملة ممن له سلطة على الضحية، كما اصدر ايضا بطاقة ايداع بالسجن في حق قيم عام من اجل تهمة اغتصاب طفلة قاصر سنها دون 16 سنة باستعمال التهديد بما يوجب عقاب جنائي وايضا اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق طفل من اجل الاغتصاب وذلك على خلفية اتهامهم باغتصاب تلميذة قاصر تدرس بالمعهد المذكور .

واكد محدثنا ان الابحاث كشفت تعرض تلميذة ثانية للاغتصاب ايضا ....


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