سنية الدهماني تنتصر للرجال: المحاكم تعج بالنساء اللاتي إعتدين بالعنف الجسدي على الرجال

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان المحاكم تعج بالنساء اللاتي إعتدين بالعنف الجسدي على الرجال.وأضافت الدهماني " نساء قمن بارتكاب جرائم قتل مروعة وليست هنالك إحصائية حول حجم العنف بين النساء".وتابعت " العنف ليس له هوية وهو مرفوض من الجميع سواء من النساء او الرجال".