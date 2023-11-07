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سنية الدهماني تنتصر للرجال: المحاكم تعج بالنساء اللاتي إعتدين بالعنف الجسدي على الرجال

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 11:46 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان المحاكم تعج بالنساء اللاتي إعتدين بالعنف الجسدي على الرجال.
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وأضافت الدهماني " نساء قمن بارتكاب جرائم قتل مروعة وليست هنالك إحصائية حول حجم العنف بين النساء".
وتابعت " العنف ليس له هوية وهو مرفوض من الجميع سواء من النساء او الرجال".
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