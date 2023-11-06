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اليم في القصرين... تزهق روح زوجة أخيها حرقا !!

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 08:41 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين عماد العمري في تصريح لباب نات اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023, ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أذنت برفع جثة إمرأة الى مصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة كما أذنت لاعوان الضابطة العدلية بفتح بحث للكشف عن ملابسات مقتل الهالكة التى توفيت حرقا .

وعن تفاصيل القضية كشف الناطق الرسمي ان خلافا نشب بين الضحية وهي في العقد الثالث وشقيقة زوجها في العقد الرابع لتقوم هذه الأخيرة بتعنيفها ثم حرقها.
واكد محدثنا ان المتهمة اعترفت بجريمتها .
...


هذا ولا تزال الابحاث جارية للكشف عن ملابسات الجريمة البشعة.


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