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أريانة المدينة: مجرم خطير محل 30 منشور تفتيش يرتكب جملة من السرقات وعمليات السطو

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 16:39 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تمكن أول أمس أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة من الإطاحة بمجرم خطير محل 30 منشور تفتيش ارتكب عدة سرقات وعمليات سطو ونشل .


وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على اثر حصول سلسلة من السرقات والسطو في الآونة الأخيرةّ لعدة منازل ومحلات تجارية بجهة اريانة المدينة ، فتمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة، واعوان مراكز الأمن الوطني برياض النصر، المنازه، أريانة المدينة،و بعد إجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية التعريف بذي الشبهة الرئيسي الذي يعمد معية نفر ثاني تنفيذ عمليات سرقة بعدة جهات باستعمال سيارة على وجه الكراء تقودها فتاة مجهولة.
...


فتم بعد ذلك التنسيق مع النيابة العمومية ونصب كمين محكم له القبض عليه في وقت وجيز، باقتياده الى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه ومجابهته بجميع المؤيدات وتسجيلات كاميرات المراقبة اعترف باقترافه لسلسلة من السرقات، بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 30 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل "تكوين وفاق، السلب، السرقة، افتكاك متاع الغير..."

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه ومواصلة الأبحاث للقبض على بقية شركائه.


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