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حي هلال: محاصرة مطلوبان للعدالة محلا ،64 منشور تفتيش

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 09:26 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكن اعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال واعوان منطقة الأمن الوطني بالسيجومي خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد من القاء القبض على كهل محل 57 منشور تفتيش من اجل اصدار شيكات بدون رصيد وصادر في شانه أحكام بالسجن مع النفاذ العاجل، كما أمكن إلقاء القبض على مجرم مصنف خطير شهر "ولد حميدة" وبحوزته كمية من مخدر الزطلة وسكين كبيرة الحجم "سيف" كان يعدها للترويج حيث بعرض هويته على الناظم الالي تبين وانه محل 7 مناشير تفتيش للوحدات امنية وجهات قضائية مختلفة من اجل العنف الشديد والسلب وترويج المخدرات...
باستشارة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس اذن ممثلها بالاحتفاظ بالمظنون فيهما...


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