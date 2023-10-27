الوردية: الإطاحة بطفل الـ 17 سنة ضمن عصابة تخصصت ترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التربوية

تمكن أول أمس اعوان و إطارات مصلحة فرق مكافحة المخدرات واثر توفر معلومة مفادها اندماج 3 أنفار بجهة الوردية في مجال ترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التربوية والأحياء الشعبية من القبض على المتهم الرئيسي وهو شاب من مواليد 1998 تبين انه يتزعم شبكة لترويج مخدرات بالوردية ويساعده في ذلك نفر ثاني من مواليد 1998 يقوم بتخزين المواد المخدرة لدى طفل قاصر من مواليد 2006 يتولى ترويجها بمحيط المؤسسات التربوية .



و بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 أمكن ضبط المعنيين وحجز 3 صفائح ونصف صفيحة وعدد 2 أرباع صفائح وقطعة كبيرة من مخدر قنب الهندي تزن جميعا حوالي 500 غ و 145 قرص مخدر نوع "اكستازي" و ميزان الكتروني وادوات قص ولف مخدر القنب الهندي.





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وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على القضاء .

