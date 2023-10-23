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في جلسة طلب فيها المكلف العام تعويضات للدولة ب70 مليون دينار :جلب وزير البيئة السابق والنائب المجمد محمد صالح اللطيفي واخرون للمحاكمة

شكري بلحسن و محمد صالح اللطيفي
Publié le Lundi 23 Octobre 2023 - 10:49 قراءة: 1 د, 11 ث
      
جلبت صباح اليوم الإثنين 23 اكتوبر 2023 ، الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، وزير البيئة السابق شكري بلحسن، والمهرّب الذي شغل خطة نائب بالبرلمان محمد صالح اللطيفي ومتهم ثالث، كما حضرت فتاة في حالة سراح في حين تخلف متهمون اخرون عن الحضور وتتعلق القضية بتبييض الأموال وبتسلم رشوة قيمتها 100 الف دينار.


بالمناداة على محامو المتهمين حضروا الجلسة كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي و قدم تقريرا طالب فيه بتغريم المتهمين ب70 مليون دينار( 70 مليار ) كضرر مادي ومعنوي وفوض النظر في تأخير القضية .
...

وتبين للدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية 2023/2024 وقد فوض المحامون النظر في الإجراءات .
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وطلب محامو المتهمين الافراج عنهم ، فقررت هيئة الدائرة التأخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة.

يذكر ان وزير البيئة السابق شكري بلحسن حوكم فيما عرف بقضية النفايات الإيطالية بعدم سماع الدعوى وقد سبق له ان شغل خطة كاتب عام ولاية المهدية من سنة 2009 إلى سنة 2012 قبل أن يعين واليا على القيروان سنة 2015 ثم كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة من أوت 2016 إلى نوفمبر 2018 تاريخ تعيينه وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما شغل خطة عضو الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس...


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