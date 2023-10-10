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تخصصا السلب والإعتداء على الأمن العام ومحل 25 منشور تفتيش :ليلة الاطاحة بعصابة "عوعو" الاجرامية في حي هلال

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 15:20 قراءة: 0 د, 43 ث
      
نجح اعوان مركز الأمن الوطني بحي خلال واثر مداهمة أمنية محكمة تجند لها كافة الاعوان من الإطاحة بعصابة " عوعو " الاجرامية التى روعت اهالي الملاسين وحي خلال بالبراكاجات الدموية وافتكاك هواتفهم واغراضهم , حيث تمت محاصرتهم و إيقافهم داخل منزل مهجور بجهة الملاسين .


وبعد عرض هوية زعيم العصابة على الناظم الآلي تبين انه محل 17 منشور تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية تونس 1 و2 وفرقة الشرطة العدلية بالسيجومي واعوان مركز الأمن الوطني بالملاسين ،وفرقة الشرطة العدلية بالسيجومي من اجل تكوين وفاق اجرامي الاعتداء على الاشخاص والاملاك العامة والخاصة ،السرقة ،افتكاك متاع الغير بالقوة والتهديد،الاعتداء بالعنف الشديد ،التهديد بما يوجب عقابا جزائيا .
...


كما تبين انه صادرة في حقه ايضا احكام سجنية .

وبعرض هوية المتهم الثاني على الناظم الآلي تبين انه محل 8 مناشير تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية من اجل السرقة،افتكاك متاع الغير بالقوة ،الاعتداء على الأمن العام وترويج المخدرات .


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