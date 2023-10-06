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قضية استيلاءات تحيل مسؤول سابق بوزارة الثقافة على القضاء

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 09:04 قراءة: 0 د, 23 ث
      
مثل امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي العاصمة مسؤول سابق بوزارة الثقافة وذلك لمحاكمته على خلفية شكاية رفعتها عليه وزارة الثقافة اتهمته فيها بارتكاب تجاوزات مالية واستيلاءات على اموال الوزارة .

وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة محمد الوسلاتي وتمسك بتتبع المتهم وطلباته المدنية في حين قررت المحكمة تأجيل القضية لاكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية الأخيرة.


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