رئيس الجمهورية يهنئ منجي الباوندي الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، مكالمة هاتفية مع منجي الباوندي الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام قدّم له خلالها تهانيه بهذا التتويج العلمي.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن هذه الجائزة اعتراف دولي جديد بالكفاءات التونسية وبقيمة الثروة البشرية التونسية التي يمكن أن تُبدع في كل المجالات متى توفّرت لها الإمكانيات.







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ومٌنحت جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023 لثلاثة باحثين مقيمين في الولايات المتحدة هم منجي باوندي من "ماساتشوستس إنستيتيوت أوف تكنولوجي" ("إم آي تي") ولويس بروس من جامعة كولومبيا وأليكسي إكيموف الذي يعمل في "نانو كريستلز تكنولوجي"، عن "اكتشاف نقاط كمومية وتخليقها".

والمتوجون هم علماء يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.

وكافأت اللجنة العمل على "اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها"، بحسب الهيئة المسؤولة عن الجائزة.

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يذكر أن منجي الباوندي تونسي ولد بباريس سنة 1961 وهو يحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية وأبوه محمد صالح الباوندي درس بالمعهد الصادقي بالعاصمة وأستاذ رياضيات.



هاجر منجي الباوندي منذ طفولته مع عائلته بعد إقامة بفرنسا ثم تونس إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتكون بأبرز الجامعات بها كهافارد وجامعة شيكاغو.



بعد فترة تدريس بالجامعات وسع منجي الباوندي مجالات أبحاثه وأنشأ مخبره الخاص في النانوكيمياء وأجرى بحوثا متنوعة في مجال اختصاصه توجت بإحرازه هذا العام جائزة نوبل للكيمياء. ومٌنحت جائزة نوبل للكيمياء لسنة 2023 لثلاثة باحثين مقيمين في الولايات المتحدة هم منجي باوندي من "ماساتشوستس إنستيتيوت أوف تكنولوجي" ("إم آي تي") ولويس بروس من جامعة كولومبيا وأليكسي إكيموف الذي يعمل في "نانو كريستلز تكنولوجي"، عن "اكتشاف نقاط كمومية وتخليقها".والمتوجون هم علماء يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.وكافأت اللجنة العمل على "اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها"، بحسب الهيئة المسؤولة عن الجائزة.يذكر أن منجي الباوندي تونسي ولد بباريس سنة 1961 وهو يحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية وأبوه محمد صالح الباوندي درس بالمعهد الصادقي بالعاصمة وأستاذ رياضيات.هاجر منجي الباوندي منذ طفولته مع عائلته بعد إقامة بفرنسا ثم تونس إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتكون بأبرز الجامعات بها كهافارد وجامعة شيكاغو.بعد فترة تدريس بالجامعات وسع منجي الباوندي مجالات أبحاثه وأنشأ مخبره الخاص في النانوكيمياء وأجرى بحوثا متنوعة في مجال اختصاصه توجت بإحرازه هذا العام جائزة نوبل للكيمياء.