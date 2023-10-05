مشادة كلامية بين خليفة شوشان والمكي بسبب الوطد

دخل أمين عام حزب العمل و الانجاز والقيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مشادة كلامية مع الكرونيكور خليفة شوشان عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم.

وقال شوشان أنه اليوم يعمل صحفيا رغم انه شارك في النضال ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي لكنه اليوم يعتقد ان الأحزاب سبب الأزمة ولم ينتمي يوما للوطد.

وفي تلميح للمكي قال شوشان " هنالك شخصيات سياسية انسحبت من احزابها بعدما تشتت وانتهت المصلحة معه".

وقد رفض المكي هذا التلميح قائلا " ماضيك السياسي حاضرا في تدخلاتك..."



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