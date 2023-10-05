عز الدين سعيدان: "كيف يمكن الحديث عن وضع مالي يتحسن تدريجيا وقانون المالية لم يكتمل بعد"

قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في حوار عبر أمواج إذاعة جوهرة أف ام أنه يستغرب الحديث عن تحسن اقتصادي وتراجع المديونية فيما لا تتواجد المواد الأساسية في السوق.
وأضاف " كيف يمكن الحديث عن وضع مالي يتحسن تدريجيا وقانون المالية لم يكتمل بعد" مؤكدا أن بعض الأرقام والتقارير بشأن التحسن الاقتصادي فيها خداع للشعب.
وتابع " للأسف في تونس نقوم بتأجيل المشكل عوض حله حلا جذريا".
الفيديو الدقيقة 11
وأضاف " كيف يمكن الحديث عن وضع مالي يتحسن تدريجيا وقانون المالية لم يكتمل بعد" مؤكدا أن بعض الأرقام والتقارير بشأن التحسن الاقتصادي فيها خداع للشعب.
وتابع " للأسف في تونس نقوم بتأجيل المشكل عوض حله حلا جذريا".
الفيديو الدقيقة 11
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 274451