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عز الدين سعيدان: "كيف يمكن الحديث عن وضع مالي يتحسن تدريجيا وقانون المالية لم يكتمل بعد"

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 07:48 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في حوار عبر أمواج إذاعة جوهرة أف ام أنه يستغرب الحديث عن تحسن اقتصادي وتراجع المديونية فيما لا تتواجد المواد الأساسية في السوق.
وأضاف " كيف يمكن الحديث عن وضع مالي يتحسن تدريجيا وقانون المالية لم يكتمل بعد" مؤكدا أن بعض الأرقام والتقارير بشأن التحسن الاقتصادي فيها خداع للشعب.
وتابع " للأسف في تونس نقوم بتأجيل المشكل عوض حله حلا جذريا".
الفيديو الدقيقة 11
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