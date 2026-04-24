وزير الإقتصاد والمدير الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط يتباحثان فرص تعزيز التعاون

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الخميس 26 أفريل 2026 باحمد اج ابو بكرين مدير المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية BID بالرباط والوفد المرافق، الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس.
ونوه الوزير بالمناسبة بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، معربا عن تطلعه لمزيد تعزيزه. كما رحب بزيارة رئيس البنك إلى تونس المزمع برمجتها في الفترة القادمة، مؤكدا حرص الوزارة على إنجاحها.
من جانبه اعرب احمد اج ابو بكرين عن إرتياحه للتقدم الحاصل في إنجاز عدد من المشاريع الممولة من البنك، وعن استعداد البنك لمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي ولدراسة مقترحات المشاريع و البرامج المزمع انجازها.
