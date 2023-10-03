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المرسى: يعمدون إلى سرقة الأسلاك النحاسية والقواطع الكهربائية من محلات سكنية وحضائر بناء !!

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 11:09 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تمكن أول أمس اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالمرسى من إيقاف شابين وادراج شريكهما بالتفتيش وذلك على خلفية اقترافهما لعدة عمليات سرقة للنحاس بمحلات سكنية وحضائر البناء.


وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان إثر تقدّم إمراة إلى مقر الإستمرار بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى راغبة في إثارة قضية عدلية من أجل تعرض منزلها في طور البناء إلى السرقة من داخله لعدد من القواطع الكهربائية والأسلاك النحاسية بقيمة 10 آلاف دينار.
...


بانطلاق الابحاث من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالمرسى و مركزي الأمن الوطني بالمرسى الغربية و الشرقية، وبإجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية اعتمادا على ما وثقته كاميرات المراقبة، تم رصد 3 أنفار كانوا على متن سيارة معدة للكراء تولى أحدهم القيام بعملية الرصد والمراقبة فيما تعمد الآخران التسوّر وحمل المسروق إلى السيارة والمغادرة.

بتكثيف التحريات في الموضوع بعد التنسيق مع النيابة العمومية أمكن التعريف بمكان تواجد أحدهما الذي تم القبض عليه ومرافقه بجهة رواد رغم محاولتهما التحصن بالفرار، بالتحري معهما اعترف أحدهما محل 4 مناشير تفتيش) بارتكابه لعملية السرقة المذكورة وعمليات أخرى مماثلة بجهات مختلفة.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما وإدارج ثالثهما بالتفتيش والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.


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