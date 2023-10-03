مدير حفظ الصحة حول البقّ: لا بُدّ من الامتناع وقتياً عن توريد تجهيزات مُستعملة كالأثاث والسيارات

وشدد الدكتور الورغمي ، اليوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، على أن البق حشرة ناقلة للأمراض وتتسبب في بعض الأمراض لأنها تتغذى من الدم وهي موجودة في الأسرة والأثاث المصنوع من الخشب إضافة إلى الأحشية والأغطية.ودعا في هذا الإطار كل التونسيين إلى ضرورة تهوئة المنازل وتعريض الأثاث والأغطية والحشايا إلى أشعة الشمس والمحافظة على نظافة المكانن والإبلاغ عن أي حشرة بق يتم ملاحظتها.كما أكد مدير حفظ الصحة أهمية أخذ الاحتياطات حتى لا تنتشر هذه الحشرة في البلاد أهمها التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من أجل إيقاف توريد عديد التجهيزات المستعملة من الدول التي تشهد انتشار للبق على غرار الأثاث والسيارات ولو بصفة مؤقتة.وأبرز المسؤول بوزارة الصحة بأن القضاء على هذه الحرة يكون عبر حرق التجهيزات التي توجد بها.هذا ولفت الدكتور سمير الورغمي إلى أن تونس لها حوالي 1000 شركة مختصة في حفظ الصحة التي تقوم بالمداواة ويمكن اللجوء إليها من قبل المواطنين أو المؤسسات أو النزل للقيام بعملية المداواة توقيا من انتشار هذه الحشرة.