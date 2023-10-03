شيماء عيسى تمثل أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية

تمثل اليوم الثلاثاء العضو بجبهة الخلاص شيماء عيسى أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.



وحسب هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر تمثل شيماء عيسى على خلفيّة تصريح إذاعي .





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وكان قاضي التحقيق العسكري أبقى شيماء عيسى بحالة سراح مع اتخاذ تدبير تحجير السفر في حقها.