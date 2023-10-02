المدير السابق للهلال الاحمر امام الدائرة الجنائية





كما تبين ان ممثل المكلف العام بنزعات الدولة حضر الجلسة وسبق وان قدم طلباته المدنية منذ الجلسة الفارطة.

أخبار ذات صلة: حركة تصحيح المسار بالهلال الأحمر تعتزم احالة ملفات حول شبهات فساد إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ...

باشرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم الاثنين 2 اكتوبر 2023النظر في ملف قضية يتعلق بشبهة سوء تصرف مالي، شملت الأبحاث فيها مدير سابق للهلال الأحمر . .. وقد حضر المتهم جلسة المحاكمةكما تبين ان ممثل المكلف العام بنزعات الدولة حضر الجلسة وسبق وان قدم طلباته المدنية منذ الجلسة الفارطة.

...



كما تبين للدائرة ان النصاب القانوني غير مكتمل بسبب التحاق بعض اعضائها للعمل في محاكم أخرى اثر الحركة القضائية الأخيرة 2023/2024 قررت المحكمة تأجيل القضية لاكتمال النصاب القانوني .



ويواجه المظنون فيه تهمة سوء تصرف مستخدم بدون وجه حق في اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف.