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المدير السابق للهلال الاحمر امام الدائرة الجنائية

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 12:07 قراءة: 0 د, 42 ث
      
باشرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم الاثنين 2 اكتوبر 2023النظر في ملف قضية يتعلق بشبهة سوء تصرف مالي، شملت الأبحاث فيها مدير سابق للهلال الأحمر . .. وقد حضر المتهم جلسة المحاكمة

كما تبين ان ممثل المكلف العام بنزعات الدولة حضر الجلسة وسبق وان قدم طلباته المدنية منذ الجلسة الفارطة.
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كما تبين للدائرة ان النصاب القانوني غير مكتمل بسبب التحاق بعض اعضائها للعمل في محاكم أخرى اثر الحركة القضائية الأخيرة 2023/2024 قررت المحكمة تأجيل القضية لاكتمال النصاب القانوني .

ويواجه المظنون فيه تهمة سوء تصرف مستخدم بدون وجه حق في اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف.


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