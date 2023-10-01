زياد الهاني يدخل في اضراب عن الطعام لثلاثة أيام دعما لجوهر بن مبارك وعدد من الموقوفين‎

أعلن الإعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك الدخول في إضراب تضامني لمدة ثلاثة أيام دعما لأستاذ القانون الدستوري الموقوف في قضية التآمر جوهر بن مبارك وعدد من الموقوفين.

وأضاف "أعلن الدخول في إضراب تضامني واحتجاجي بثلاثة أيام أعتكف فيها في بيتي، وأُمسك فيه عن الطعام والكلام، انتصارا للكرامة والحرية، ولمبادئي التي لا أقبل فيها مقايضة.



وكان الحزب الجمهوري أعرب عن تضامنه مع القيادي بجبهة الخلاص الوطني (المعارضة) جوهر بن مبارك، الذي أعلن عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، بداية من منتصف ليلة اللإثنين الفارط، احتجاجا على تواصل سجنه ورفاقه، فيما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وفق الحزب.



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تجدر الإشارة، إلى أنه تم إيقاف عدد من السياسيين ورجال الأعمال في فيفري 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، والافراج في 13 جويلية المنقضي عن اثنين منهم هما شيماء عيسى (عن جبهة الخلاص الوطني) والأزهر العكرمي (وزير أسبق وعضو سابق في حزب نداء تونس)، ليتم لاحقا إصدار قرار في حقهما يقضي بتحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.



في المقابل، تم رفض مطلب الإفراج عن كل من محمد خيام التركي (سياسي ورجل أعمال) وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق بحركة النهضة) ورضا بالحاج (عضو سابق بحركة نداء تونس) وغازي الشواشي (أمين عام سابق التيار الديمقراطي) وجوهر بن مبارك (قيادي بجبهة الخلاص) وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري) الموقوفين في القضية المذكورة.



وعقب انقضاء مدة الإيقاف (6 أشهر)، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التمديد في فترة الإيقاف بأربعة أشهر أخرى على ذمة التحقيق في نفس القضية.