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ميناء سوسة... إحباط عملية هجرة غير نظامية لعدد من الأطفال صحبة أوليائهم‎

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 21:41 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تمكنت وحدات الحرس الوطني بميناء سوسة مساء اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 من إحباط محاولة للهجرة غير النظامية لمجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم بين 15 و 20 نفرا ..

وتظم هذه المجموعة ( الحراقة) عددا من الأطفال صحبة أوليائهم كانوا في اتجاه إيطاليا على متن زورق صيد لاحد البحارة من جهة سوسة


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