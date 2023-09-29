ميناء سوسة... إحباط عملية هجرة غير نظامية لعدد من الأطفال صحبة أوليائهم‎

تمكنت وحدات الحرس الوطني بميناء سوسة مساء اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 من إحباط محاولة للهجرة غير النظامية لمجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم بين 15 و 20 نفرا ..وتظم هذه المجموعة ( الحراقة) عددا من الأطفال صحبة أوليائهم كانوا في اتجاه إيطاليا على متن زورق صيد لاحد البحارة من جهة سوسة