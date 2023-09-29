تقييد مراهقة بقفل وسلسلة حديديين في منزل والدها: وزارة المرأة تتحرك

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ مندوب حماية الطفولة بولاية سوسة تولّى ظهر أمس الخميس 28 سبتمبر، التنقّل في الإبّان رفقة الأجهزة الأمنيّة المختصّة ترابيّا والتعهّد بوضعيّة الطفلة (14 عاما) التي تعرضت للعنف والاحتجاز منذ يوم 28 أوت المنقضي واتّخاذ الإجراءات الحمائيّة لفائدتها.



وكان قد تمّ العثور على الضحيّة القاصر مقيّدة بسلسلة وقفل حديديين على مستوى الرقبة بمنزل والدها الذي تقطنه صحبة شقيقها، بعد طلاق والديها ووفاة الأم وتزوّج والدها بثانية، حيث تولى مندوب حماية الطفولة بولاية سوسة إعلام قاضي الأسرة قصد الإذن بالتدابير الحمائيّة المناسبة وفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى.

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وكان قد تمّ العثور على الضحيّة القاصر مقيّدة بسلسلة وقفل حديديين على مستوى الرقبة بمنزل والدها الذي تقطنه صحبة شقيقها، بعد طلاق والديها ووفاة الأم وتزوّج والدها بثانية، حيث تولى مندوب حماية الطفولة بولاية سوسة إعلام قاضي الأسرة قصد الإذن بالتدابير الحمائيّة المناسبة وفقا لما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى.

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وقد رفضت الطفلة مواصلة العيش بمنزل والدها وتمّ إيواءها بمؤسسة رعاية مختصّة ووضع الطفلة الضحيّة وشقيقها محلّ تعهّد نفسي.

كما تمّ بالتنسيق مع النيابة العموميّة اصطحاب والد الضحيّة لمقر فرقة العنف ضد المرأة والطفل بالجهة لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة، وأذنت النيابة العموميّة بالاحتفاظ بالأب وزوجته.



ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في هذا الإطار كافة المواطنين والمواطنات إلى إشعار مندوبي حماية الطفولة بكل ما من شأنه تهديد السلامة البدنيّة أو المعنوية للأطفال إما مباشرة أو عبر الرقم الأخضر 1809 أو من خلال منصة حماية الطفولة على شبكة الأنترنت على العنوان التالي: https://dpe.tn